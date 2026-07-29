Politico: Европа не хочет патрулировать Ормузский пролив до прекращения огня Politico: европейцы не будут патрулировать Ормузский пролив до прекращения огня

Москва29 июл Вести.Европа не хочет участвовать в совместном с США патрулировании Ормузского пролива до тех пор, пока продолжается конфликт Вашингтона с Тегераном. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что шеф Пентагона Пит Хегсет стремится заручиться помощью Лондона и Парижа для управления военно‑морской коалицией, однако европейские союзники относятся скептически к этой инициативе.

Европейские союзники отказываются поддержать инициативу США по совместному патрулированию Ормузского пролива, пока в войне с Ираном не будет установлено устойчивое перемирие рассказал источник издания

Сообщается. что американские и британские должностные лица планируют провести в Лондоне конференцию для обсуждения возможных совместных действий по обеспечению безопасности в зоне Ормузского пролива. Однако, по мнению осведомленных источников Politico, значимых подвижек на этом направлении пока не ожидается.

Давние союзники по-прежнему разочарованы отказом администрации Трампа предупредить заранее до начала американо-израильских авиаударов по Ирану в феврале. Они также опасаются участвовать в новой опасной миссии, когда Белый дом не рассматривает их как партнеров говорится в публикации

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты до сих пор продолжают удерживать контроль над Ормузским проливом, и морская блокада в отношении Ирана все еще в силе. Американский лидер также отметил, что Вашингтон может продолжить боевые действия, если переговоры с Исламской Республикой провалятся. Трамп признался, что не хочет затягивать переговорный процесс.