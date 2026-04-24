Европа нуждается в Ормузском проливе гораздо больше, чем США, заявил Хегсет Хегсет: Ормузский пролив нужен Европе больше, чем США

Москва24 апр Вести.Европа нуждается в Ормузском проливе гораздо больше, чем США. Вашингтон в вопросе урегулирования ситуации с этой водной артерией не может рассчитывать не Европу, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Мы не рассчитываем на Европу, но Ормузский пролив нужен им гораздо больше, чем нам... Это гораздо больше их борьба, чем наша сказал Хегсет, слова которого приводит ТАСС

Он подчеркнул, что европейским политика, вероятно, стоит меньше говорить и устраивать меньше модных конференций в Европе.