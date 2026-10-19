Лавров: РФ готова содействовать поиску развязок в конфликте между США и Ираном

РФ готова содействовать урегулированию конфликта США и Ирана, напомнил Лавров Лавров: РФ готова содействовать поиску развязок в конфликте между США и Ираном

Москва19 окт Вести.Россия выражает свою готовность содействовать поиску выхода из конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи.

Дипломат подчеркнул, что Иран подвергся неспровоцированной агрессии со стороны США и Израиля.

Мы вновь обозначили готовность нашей страны к оказанию содействия поиску взаимоприемлемых развязок для выхода из этого рукотворного кризиса сказал Лавров

Министр иностранных дел РФ добавил, что Москва приветствовала нацеленность Тегерана на дипломатию для урегулирования конфликта. Лавров также указал на необходимость вернуться к докризисной ситуации в Персидском заливе и в Ормузском проливе, включая восстановление свободы судоходства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Москва по поручению президента России Владимира Путина оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану, который подвергся серьезной вооруженной агрессии.