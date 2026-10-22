МИД: Москва готова стать посредником в диалоге между США и Ираном

МИД: Россия готова выступить посредником в переговорах США и Ирана МИД: Москва готова стать посредником в диалоге между США и Ираном

Москва22 окт Вести.Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном, заявил замглавы МИД Андрей Руденко газете "Известия".

Если такой интерес будет проявлен со всех сторон, то мы готовы. Мы предлагали свои услуги в свое время относительно того, как могла бы решиться иранская ядерная программа. Но пока наши предложения не нашли поддержки приводят "Известия" слова Руденко

Политолог, востоковед Елена Супонина заявила, что визит главы МИД Сергея Лаврова на Ближний Восток вызвал широкий международный резонанс, показав роль России как посредника, поддерживающего диалог со всеми сторонами конфликта и предлагающего дипломатические решения для предотвращения войны.

Лавров заявил, что Исламабадский меморандум между США и Ираном содержит необходимые условия для перевода ситуации в Ормузском проливе в политико-дипломатическое русло, несмотря на риск возобновления полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин напомнил, что предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается открытым.