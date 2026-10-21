Москва21 окт Вести.Неожиданный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова на Ближний Восток вызвал широкий международный резонанс, продемонстрировав роль России как посредника, поддерживающего диалог со всеми сторонами конфликта и предлагающего конкретные дипломатические решения для предотвращения войны. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, востоковед Елена Супонина.

На Ближнем Востоке произвел фурор, не побоюсь этого слова, по крайней мере, большой ажиотаж, неожиданный визит нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Визит обсуждается и сейчас, причем с пеной у рта во всех региональных СМИ, да и, пожалуй, на Западе тоже. Поскольку мнения разделились. Те, кто против Ирана, считают, что Россия тем самым спасает Дональда Трампа. Спасает его от того, чтобы он не ввязался опять, не дай бог в новый виток войны на Ближнем Востоке. Те, кто недолюбливает [США], считают, что Россия спасает Иран. Они не могут понять, что же Москва собирается делать и почему этот визит состоялся, тем более сразу после объявления дизельной сделки между Россией и США. И отмечу также, что в Иран наш министр приехал после Бахрейна, после того, как поучаствовал в заседании Совета государств Персидского залива, Арабских монархий. Этот визит показал, что Россия поддерживает, как всегда, отношения со всеми: и с арабами, и с иранцами, и в Йемене, и с правительственными войсками, и с хуситами констатировала Супонина

Более того, подчеркнула политолог, российская сторона уже подготовила ряд инициатив, которые представлены для рассмотрения.

У России есть предложения, которые лежат на столе. Наш президент Владимир Путин четко сказал, что у России есть предложения по вывозу обогащенного урана и Россия от этого не отказывалась и продолжает предлагать и Ирану, и Соединенным Штатам Америки согласиться. Пока они не соглашаются, но тем не менее, это одно из немногих технически проработанных предложений, которые можно реализовать, если избежать войны заключила Супонина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания девятого стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявил, что Исламабадский меморандум между США и Ираном содержит необходимые условия для перевода ситуации в Ормузском проливе в политико-дипломатическое русло, несмотря на риск возобновления полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается открытым.