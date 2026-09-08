Главы МИД России и Саудовской Аравии проводят переговоры Главы МИД РФ и Саудовской Аравии проводят переговоры в Москве

Москва8 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщает РИА Новости. О планах провести эту встречу ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В 2026 году министры иностранных дел России и Саудовской Аравии уже неоднократно общались по телефону. Центральной темой таких разговоров глав МИД двух стран был конфликт в Персидском заливе, следует из сообщений российского внешнеполитического ведомства.

В частности, 8 мая по телефону министры обсудили вопрос судоходства в Ормузском проливе, высказавшись за возвращение статус кво. В том же разговоре Лавров и Аль Сауд отметили необходимость долгосрочной нормализации отношений между арабскими монархиями и Ираном.

Ожидается, что аналогичные темы будут затронуты и на переговоров глав МИД России и Саудовской Аравии.