Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Москва7 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, встреча состоится в Москве 8 сентября.

Подтверждаем запланированные на вторник переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия сказала Захарова

В конце июля МИД России сообщил о встрече заместителя главы ведомства Александра Алимова с послом Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммедом Ас-Садханом. Тогда стороны подтвердили важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.