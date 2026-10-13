МИД Ирана поблагодарил Путина за готовность помочь в разрешении конфликта с США

В Иране выразили признательность Путину за помощь в разрешении конфликта с США МИД Ирана поблагодарил Путина за готовность помочь в разрешении конфликта с США

Москва13 окт Вести.Тегеран признателен президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать урегулированию конфликта между Ираном и США. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гариб-Абади.

Дипломат отметил, что Москва последовательно выступает за прекращение боевых действий и выражает готовность содействовать установлению мира.

Мы признательны за то, что президент России, учитывая огромный потенциал этой страны, заявил о готовности [помочь] в этом вопросе подчеркнул Гариб-Абади

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. США ведут морскую блокаду Ирана, но американские корабли держатся на максимальном расстоянии от его границ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на днях Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу позицию Ирана по возможному урегулированию конфликта.