Путин передал Трампу позицию Ирана по урегулированию конфликта Песков: Путин передал Трампу видение Тегерана по разрешению конфликта

Москва10 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин передал главе Белого дома Дональду Трампу позицию Ирана по возможному урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобный разговор состоялся по согласованию с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Путин обсудил с ним данную тему во время встреч на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита в Туркмении.

И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта сказал Песков

В Туркмении также прошла трехсторонняя встреча Путина, Пезешкиана и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Основными темами встречи стали различные направления сотрудничества, в том числе транспортное и энергетическое.