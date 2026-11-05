Москва5 нояВести.Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили обстановку на Ближнем Востоке и региональную безопасность. Об этом сообщил иранский политик по итогам встречи 5 ноября.
Заявление Резаи приводит иранское государственное телевидение IRIB.
Мы провели консультации по важным региональным вопросам, а также послевоенной обстановки и системе по обеспечению региональной безопасностисказал секретарь высшего совета нацбезопасности республики
По его словам, в ходе переговоров Путин выразил готовность оказать любую помощь для прекращения военного конфликта между Ираном и США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер провел встречу с Резаи в Кремле. Вместе с президентом в переговорах участвовали его помощник Юрий Ушаков и начальник Главного разведуправления Минобороны РФ Игорь Костюков.