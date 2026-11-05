Москва5 нояВести.Президент России Владимир Путин встретился с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что российский лидер принял Резаи в Кремле.
Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря высшего совета национальной безопасности исламской республики Иран Мохсена Резаисказал он
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сигналы о планируемых акциях против Ирана вызывают крайнюю тревогу.