МИД РФ: сигналы о планируемых акциях против Ирана вызывают тревогу Захарова: сигналы о запланированных акциях против Ирана вызывают крайнюю тревогу

Москва2 ноя Вести.Сигналы о подготовке новых силовых акций против Ирана вызывают крайнюю тревогу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментарий дипломата в ответ на вопрос СМИ о текущей ситуации вокруг Ирана опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Конфликт по-прежнему не разрешен, он резонирует и переплетается с другими кризисными процессами в регионе Ближнего и Среднего Востока. Крайнюю тревогу вызывают сигналы о том, что планируются новые силовые акции против исламской республики подчеркнула она

По словам Захаровой, Москва считает необходимым нарастить дипломатическую работу по нормализации обстановки. Россия поддерживает усилия посредников, содействует переговорному процессу и готова участвовать как в поиске взаимоприемлемых решений, так и в их последующей реализации, добавила она.