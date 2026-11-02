Джабаров: РФ с сожалением отреагирует на ядерный удар по Ирану

В Совете Федерации прокомментировали возможный ядерный удар по Ирану Джабаров: РФ с сожалением отреагирует на ядерный удар по Ирану

Москва2 ноя Вести.Россия с глубоким сожалением отреагирует в случае ядерной атаки США на Иран, заявил NEWS.ru первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал возможные намерения США нанести ядерный удар по Ирану в ближайшие дни.

Россия в любом случае будет реагировать с большим сожалением, потому что нанесение ударов и военные действия - это не путь к нормализации отношений между американцами и Ираном, между Ираном и Израилем заявил Джабаров

Москва призывает президента США Дональда Трампа к мирному решению иранского вопроса. Джабаров добавил, что РФ готова выступить посредником, предупредив, что возобновление военных действий может привести к большой войне.