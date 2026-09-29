Сенатор Карасин объяснил, почему Иран хочет выйти из договора о ядерном оружии Сенатор Карасин: давление США и Израиля вынудило Иран намекнуть на силовой ответ

Москва29 сен Вести.Иранское руководство своим заявлением о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия пытается намекнуть США и Израилю на готовность к силовому ответу на давление. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он прокомментировал готовность парламента Ирана в срочном порядке рассмотреть вопрос о выходе из договора.

Это заявление Ирана, естественно, носит серьезный характер, и к нему надо отнестись серьезно. Надо взвесить причины, по которым сделано это заявление, и эту абсолютно наглую систему давления на Иран, которая в последние месяцы проводится и Соединенными Штатами, и Израилем, и так далее. И я думаю, что иранское руководство вынуждено каким-то образом намекнуть на то, что возможен и силовой ответ на все эти запугивания, травлю. Поэтому надо внимательно наблюдать за этим сказал Карасин

Первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад сообщил, что Иран изучает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он добавил, что не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральному директору Рафаэлю Гросси. По его словам, агентство проводит лишь поверхностные проверки и представляет негативные доклады в отношении Ирана.

Ранее власти Ирана пригрозили США жестким ответом на воздушную блокаду.