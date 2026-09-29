Москва29 сен Вести.Тегеран даст жесткий и быстрый ответ Вашингтону на любую воздушную или торговую блокаду Ирана, заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что с 23 сентября иранские авиаперевозчики больше не смогут совершать рейсы, им не будут оказывать услуги на земле из-за американских санкций. После этого некоторые страны остановили прием иранских бортов.

Руководству Белого дома стоит знать, что решительная и творящая историю иранская нация никогда не отступит перед лицом воздушной и торговой блокады. Ответ Исламской Республики Иран на любую авантюру или агрессию заставит пожалеть их об этом и будет жестким, точным, быстрым написал Галибаф в Telegram-канале

Эксперт Фархад Ибрагимов в интервью ИС "Вести" отмечал, что США не удастся добиться полной авиационной блокады Ирана, поскольку контроль за составляющими отрасли представляет для Вашингтона серьезные сложности.