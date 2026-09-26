Москва26 сенВести.Иран пригрозил затруднить воздушное сообщение на Ближнем Востоке, если соседние страны будут ограничивать работу его авиационного сектора. Об этом заявил в соцсети X советник верховного лидера страны Мохаммад Мохбер.
Это заявление прозвучало в ответ на решение Ирака и ОАЭ перестать обслуживать рейсы иранских авиакомпаний.
Полеты в регионе либо открыты для всех, либо ни для кого. Если Ирану ограничат возможность полетов и доступ к услугам аэропортов, то ни одна страна в регионе также не будет иметь такой возможностинаписал Мохбер
Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что безопасное судоходство в Ормузском проливе также не восстановить с помощью военных действий и угроз.