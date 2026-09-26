В Иране заявили, что могут нарушить авиасообщение на Ближнем Востоке

Иран пригрозил нарушить авиасообщение на Ближнем Востоке В Иране заявили, что могут нарушить авиасообщение на Ближнем Востоке

Москва26 сен Вести.Иран пригрозил затруднить воздушное сообщение на Ближнем Востоке, если соседние страны будут ограничивать работу его авиационного сектора. Об этом заявил в соцсети X советник верховного лидера страны Мохаммад Мохбер.

Это заявление прозвучало в ответ на решение Ирака и ОАЭ перестать обслуживать рейсы иранских авиакомпаний.

Полеты в регионе либо открыты для всех, либо ни для кого. Если Ирану ограничат возможность полетов и доступ к услугам аэропортов, то ни одна страна в регионе также не будет иметь такой возможности написал Мохбер

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что безопасное судоходство в Ормузском проливе также не восстановить с помощью военных действий и угроз.