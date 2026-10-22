Москва22 октВести.Россия поддерживает инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта, но если поймет, что ее водят за нос, ответ будет принципиально жестким. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.
Мы не отказываемся ни от каких переговоров, но если мы поймем, что нас опять пытаются водить за нос, я думаю, ответ России будет принципиально жесткимсказал он
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что заключение сделки по украинскому урегулированию впервые за долгое время так близко.