Джабаров: РФ жестко ответит, если поймет, что ее обманывают с переговорами Сенатор Джабаров: РФ хочет переговоров, но в случае обмана ответ будет жестким

Москва22 окт Вести.Россия поддерживает инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта, но если поймет, что ее водят за нос, ответ будет принципиально жестким. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Мы не отказываемся ни от каких переговоров, но если мы поймем, что нас опять пытаются водить за нос, я думаю, ответ России будет принципиально жестким сказал он

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что заключение сделки по украинскому урегулированию впервые за долгое время так близко.