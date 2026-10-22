Москва22 окт Вести.Мир должен обязать Украину стать нейтральным государством, на всей территории страны нужно создать зону безопасности. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

По его словам, если останется хотя бы один регион Украины, где сохранится неонацистский режим, конфликт вспыхнет с новой силой.

Все страны должны признать нейтральный статус Украины, обязать Украину стать нейтральным государством. По сути, вот зона безопасности, которая сейчас создается во многих регионах приграничных Украины, она должна распространиться на всю эту страну. Вся Украина должна стать зоной безопасности… Если сохранится хоть в одном из регионов Украины этот неонацистский режим, рано или поздно конфликт вспыхнет с новой силой заявил Джабаров

Ранее он рассказал о перспективах поддержки Украины со стороны ЕС. По его словам, она может ослабнуть из-за продолжающихся в европейских странах протестов.