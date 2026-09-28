Джабаров напомнил о сути договоренностей, достигнутых РФ и США в Анкоридже Джабаров напомнил о сути договоренностей РФ и США в Анкоридже

Москва28 сен Вести.Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести" напомнил, что Украина должна вывести свои войска из всех подконтрольных и не подконтрольных конституционных территорий России.

Такие условия были оговорены российской и американской сторонами в Анкоридже, подчеркнул он.

Суть понятно, в чем состояла: Украина должна была вывести свои войска из всех подконтрольных и не подконтрольных конституционных территорий Российской Федерации, прежде всего Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Я думаю, там бы встал вопрос и о территории Запорожской области, и территории Херсонской области, но ситуация меняется. И, честно говоря, мы и сейчас не против этих договоренностей сообщил Джабаров

Он также обратил внимание, что Россия продолжает создавать зону безопасности.

Мы же не можем спокойно жить, развиваться, если знаем, что, допустим, с территории Сумской области, пограничной с Россией, или Днепропетровской области нам будут постоянно угрожать неонацисты. Поэтому я думаю, что расширение и углубление зоны безопасности все-таки будет продолжено. Потому что мы не сможем спокойно жить и развиваться, пока неонацисты будут хотя бы в одном из регионов Украины править балом подытожил сенатор

Джабаров ранее также прокомментировал решение президента Сербии Александра Вучича позвонить Путину.