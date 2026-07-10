Песков: Россия создает широкую зону безопасности, пока Киев идет на эскалацию

Песков: РФ продолжает создавать буферную зону, пока Киев эскалирует ситуацию Песков: Россия создает широкую зону безопасности, пока Киев идет на эскалацию

Москва10 июл Вести.Россия продолжает создавать более широкую зону безопасности по мере того, как Украина занимается эскалацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал журналистам вопрос урегулирования на Украине.

…По мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону сказал Песков

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно об этом говорил.

Ранее Песков уже отмечал, что чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем большей России придется делать зону безопасности. Путин в начале июля указывал, что создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях ведется в плановом порядке.