Политолог Казаков объяснил реакцию на визит Уиткоффа и Кушнера Эксперт Казаков сравнил мирные предложения США со "Стамбулом-1"

Москва14 сен Вести.После визита спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев зять Дональда Трампа заявил, что обязательным условием для заключения мира является вывод украинских войск из пока подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Эту позицию и перспективы переговорного процесса на радио "Комсомольская правда" прокомментировал член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.

По мнению эксперта, возможные предложения американской стороны опираются на параметры весенних стамбульских договоренностей 2022 года — включая внеблоковый статус Украины, демилитаризацию и денацификацию, но уже с учетом обновленных территориальных реалий.

Казаков отметил, что сегодня Россия находится в ситуации стратегического доминирования на море, в воздухе и в сфере поражения тыловой инфраструктуры ВСУ, пишет KP.RU. Он также подчеркнул, что формат СВО не предусматривает ликвидации руководства противника, поскольку для фиксации договоренностей необходимы представители Киева, с которыми возможен официальный диалог.