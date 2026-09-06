Политолог рассказал, с какой фразой Уиткофф и Кушнер могут прийти к Зеленскому Политолог Маркелов: Уиткофф и Кушнер могут заявить Киеву, что РФ готова к беседе

Москва6 сен Вести.Политолог Сергей Маркелов выразил мнение, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, приезжали на переговоры в Москву ради задачи убедиться, что Россия по-прежнему заинтересована в окончании конфликта на Украине, а главе киевского режима Владимиру Зеленскому озвучат фразу-"сигнал". Слова эксперта приводит издание "Абзац".

Политолог заявил, что у него "нет иллюзий" по поводу визита американских переговорщиков. Он полагает, что представители США приезжали для подготовки к дорожной карте. Маркелов считает, что в настоящее время идет предварительный этап перед тем, "как, допустим, в 2027 году, обсуждать условия предметнее".

Эксперт уточнил, что имеет в виду, что главная цель визита Уиткоффа и Кушнера, по его мнению, - провести разведку, а затем перейти к вопросу о том, когда будет разрабатываться дорожная карта. Маркелов выразил мнение, что американские переговорщики передадут Зеленскому "подтверждение готовности к уступкам или, как минимум, к сужению".

Думаю, что Кушнер и Уиткофф на сегодняшней встрече с Зеленским могут сказать одну из фраз, смысл которой будет звучать как сигнал, что Москва готова к диалогу, теперь очередь Киева сказал американист

Политолог считает, что тот факт, что сначала в Россию прилетал глава ЦРУ Джон Рэтклифф, а затем американские переговорщики, говорит о синхронизации сторон по всем каналам.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу, 5 сентября. Сначала у них был деловой обед со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем они отправились на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. После этого американские переговорщики отправились в Киев, по пути приземлились в Польше.