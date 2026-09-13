Москва13 сенВести.Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа, хорошо понимает позицию России по урегулированию конфликта на Украине и смог донести ее до Киева. Это отметил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он позитивно оценил роль Кушнера в переговорном процессе.
Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированиюнаписал политик в своем MAX-канале
Ранее Кушнер назвал весьма успешными совместные визиты с Уиткоффом в Москву и Киев. Переговорщик отметил, что по итогам прямых консультаций у Вашингтона сформировалось четкое представление о дальнейшей последовательности действий в рамках мирного процесса.