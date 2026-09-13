Дмитриев: Кушнер смог донести до Киева план России по урегулированию конфликта

Дмитриев высоко оценил роль Кушнера в переговорах по Украине Дмитриев: Кушнер смог донести до Киева план России по урегулированию конфликта

Москва13 сен Вести.Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа, хорошо понимает позицию России по урегулированию конфликта на Украине и смог донести ее до Киева. Это отметил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он позитивно оценил роль Кушнера в переговорном процессе.

Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию написал политик в своем MAX-канале

Ранее Кушнер назвал весьма успешными совместные визиты с Уиткоффом в Москву и Киев. Переговорщик отметил, что по итогам прямых консультаций у Вашингтона сформировалось четкое представление о дальнейшей последовательности действий в рамках мирного процесса.