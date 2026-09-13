Богданов: Кушнер первым на высоком уровне в США поддержал позицию РФ по Украине

Стало известно, кто из окружения Трампа первым поддержал позицию РФ по Украине Богданов: Кушнер первым на высоком уровне в США поддержал позицию РФ по Украине

Москва13 сен Вести.Зять президента США Дональда Трампа, участник переговорного процесса по Украине Джаред Кушнер первым из окружения американского лидера сказал, что СВО закончится на российских условиях. На это обратил внимание журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Джаред Кушнер не сказал, когда закончится украинский конфликт, но он сказал, как он закончится. На российских условиях. Первым сказал на таком уровне в США, между прочим заявил Богданов

Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 5 и 6 сентября последовательно посетили Москву и Киев. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор президента РФ Владимира Путина с представителями Вашингтона конструктивным и содержательным. По его словам, стороны обсуждали самые острые вопросы.

Кушнер назвал весьма успешными совместные визиты с Уиткоффом в Москву и Киев. Переговорщик отметил, что по итогам прямых консультаций у Вашингтона сформировалось четкое представление о дальнейшей последовательности действий в рамках мирного процесса.