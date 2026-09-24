Москва24 сенВести.Продолжение специальной военной операции (СВО) не препятствует поиску долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, комментируя последние заявления украинской стороны о прекращении огня.
Он подчеркнул, что Москва стремится к решению, которое будет долгосрочным и устойчивым и позволит достичь целей, сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным во время начала СВО.
С нашей стороны многократно говорилось, что у нас цель – долгосрочное устойчивое урегулирование, и продолжение специальной военной операции никоим образом не препятствует поиску такого решениясказал Рябков
Он также отметил, что ситуация в зоне проведения СВО складывается не в пользу Киева.
Кроме того, Рябков обратил внимание на то, что российская сторона так и не получила официальных разъяснений по вопросу биолабораторий ни от Украины, ни от США.