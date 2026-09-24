Рябков заявил о стремлении Москвы к долгосрочному решению украинского конфликта Рябков: продолжение СВО не мешает поиску долгосрочного урегулирования

Москва24 сен Вести.Продолжение специальной военной операции (СВО) не препятствует поиску долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, комментируя последние заявления украинской стороны о прекращении огня.

Он подчеркнул, что Москва стремится к решению, которое будет долгосрочным и устойчивым и позволит достичь целей, сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным во время начала СВО.

С нашей стороны многократно говорилось, что у нас цель – долгосрочное устойчивое урегулирование, и продолжение специальной военной операции никоим образом не препятствует поиску такого решения сказал Рябков

Он также отметил, что ситуация в зоне проведения СВО складывается не в пользу Киева.

Кроме того, Рябков обратил внимание на то, что российская сторона так и не получила официальных разъяснений по вопросу биолабораторий ни от Украины, ни от США.