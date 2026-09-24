Рябков: РФ так и не получила ответ от США и Киева по теме биолабораторий

РФ так и не получила ответ от США и Киева по теме биолабораторий, заявил Рябков Рябков: РФ так и не получила ответ от США и Киева по теме биолабораторий

Москва24 сен Вести.Российская сторона так и не получила официальных разъяснений по вопросу биолабораторий ни от Украины, ни от США. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами.

Мы не получили официальных ответов ни от Украины, ни от США по вопросам, которые задавались десятками сказал он в ответ на вопрос о нарушении Украиной Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия

В начале сентября американский политик Кимберли Лоу признала, что Вашингтон финансировал работу биологических лабораторий на территории Украины. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) она сравнила эти лаборатории с экспериментами над людьми, которые Япония осуществляла в 1940-х годах.