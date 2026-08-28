Лавров заявил, что Россия не ставила США ультиматум из-за помощи Киеву Лавров: РФ не ставила США ультиматум из-за помощи Киеву, просто спросила

Москва28 авг Вести.Москва не ставила Вашингтону ультиматум из-за помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, действительно ли российская сторона узнавала у США, как они помогают киевскому режиму наносить удары по территории РФ.

С нашей стороны никакого ультиматума не было. С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно администрация [президента США Дональда] Трампа... помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. Таких случаев было три или четыре за последние пару месяцев. Когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент США и просим подтвердить, правда ли это сказал Лавров

При этом он обратил внимание, что Вашингтон еще ни разу не ответил Москве на ее вопросы.

В июле газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что американская разведка помогает вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по инфраструктуре на территории России.