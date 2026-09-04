Кимберли Лоу заявила, что Вашингтон финансировал биолаборатории на Украине Американский политик Лоу: США финансировали биолаборатории на Украине

Москва4 сен Вести.Американский политик Кимберли Лоу признала, что Соединенные Штаты финансировали работу биологических лабораторий на Украине.

Об этом она рассказала на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), ее слова передает РИА Новости.

Мы финансировали биологические лаборатории на Украине сказала Лоу

Политик сравнила эти лаборатории с экспериментами над людьми, которые Япония осуществляла в 1940-х годах.

Ранее офис главы Национальной разведки США опубликовал доказательства финансирования Соединенными Штатами свыше 120 биолабораторий. Объекты находятся более чем в 30 странах.

Согласно документу Национальной разведки США, на Украине находятся более 40 биолабораторий, которые финансировались Вашингтоном.