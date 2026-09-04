Шевцов: США хватило смелости признать, что они разрабатывали биопатогены

Шевцов заявил, что Вашингтону хватило смелости признать свои биоразработки Шевцов: США хватило смелости признать, что они разрабатывали биопатогены

Москва4 сен Вести.Соединенным Штатам наконец хватило духу признать, что они разрабатывали патогены избирательного действия. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, разработки осуществлялись в интересах Пентагона.

У американцев наконец хватило духу признать, что в разных лабораториях велись разработки биопатогенов избирательного действия, использование генома в военных целях. сказал Шевцов

Он подчеркнул, что Национальная разведка США сообщила о более чем 120 американских биолабораториях.

Накануне американский политик Кимберли Лоу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что Штаты финансировали работу биологических лабораторий на Украине.

Согласно документу Национальной разведки США, Вашингтон финансировал более 40 биолабораторий на Украине.