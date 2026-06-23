Секретарь Совбеза заявил о работе 120 американских военных биолабораторий в мире Шойгу призвал страны БРИКС усилить координацию из-за сети биолабораторий США

Москва23 июн Вести.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал государства БРИКС усилить координацию по вопросам биологической безопасности в связи с расширением сети американских военно-биологических лабораторий. Соответствующее заявление он сделал на встрече представителей стран объединения в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, Вашингтон активно развивает военную инфраструктуру в этой сфере.

Особого внимания стран БРИКС по-прежнему требует биологическая безопасность. По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира подчеркнул глава Совбеза

По его данным, в настоящее время функционирует около 120 таких объектов, из которых 40 расположены на территории Украины, где проводятся рискованные эксперименты с вирусами и изучаются опасные патогены.

В качестве ответных мер Шойгу предложил развивать комплексную систему раннего предупреждения инфекционных угроз и ускорить создание профильного центра БРИКС по разработке вакцин. Он отметил, что необходимость коллективных усилий в сфере здравоохранения подтверждается недавней вспышкой лихорадки Эбола в Центральной Африке.

В завершение доклада было упомянуто, что Офис главы национальной разведки США ранее подтвердил факт многолетнего финансирования со стороны американского правительства более 120 биологических лабораторий, расположенных за пределами Соединённых Штатов.