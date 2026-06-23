Шойгу предложил создать в БРИКС резервы и механизмы на случай ЧС Шойгу предложил БРИКС сформировать резервы на случай ЧС

Москва23 июн Вести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать в рамках БРИКС механизмы реагирования и ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

Он заявил об этом во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

С учетом обострения международной обстановки полагаем важным создать на площадке БРИКС востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на разные события, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций сказал Шойгу

Секретарь Совбеза РФ также подчеркнул, что российская сторона намерена добиваться практического наполнения этих инициатив и рассчитывает на поддержку Китая в их реализации.