Джабаров: у России нет планов взять под контроль Киев

У России нет планов взять под контроль Киев, заявил Джабаров Джабаров: у России нет планов взять под контроль Киев

Москва31 июл Вести.У Москвы нет планов взять под контроль Киев. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с изданием Лента.ru.

Джабаров подчеркнул, что все цели, касающиеся Украины, российский лидер Владимир Путин обозначил еще в феврале 2022 года.

И неоднократно после этого повторял. Мы ни на что не претендуем. Речь шла о двух республиках: Донецке и Луганске, и о двух регионах: Запорожье и Херсоне пояснил политик

По его словам, домыслы, которые не опираются ни на какую фактическую часть, стоит расценивать лишь как провокации.