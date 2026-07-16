Джабаров рассказал, когда Европа может перестать финансировать Киев Джабаров: Запад опомнится, когда Украина начнет теракты в Европе

Москва16 июл Вести.Запад опомнится и прекратит поддержку киевского режима только тогда, когда украинские террористы активизируют свою деятельность уже в самой Европе. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Виталий Джабаров.

Он отметил, что поддержка украинского терроризма в России обернется страшными последствиями для самой Европы в будущем.

Слишком много вооружений сейчас находится в свободной продаже, и там очень много народу, который будет пытаться таким образом заработать себе на жизнь. И, я думаю, когда начнутся первые теракты в странах Западной Европы, они поймут, что они натворили сказал зампред

Ранее сообщалось, что украинские боевики ударили с помощью РСЗО "Град" по Брянской области, в результате террористической атаки погибла 15-летняя девочка и ее бабушка, также пострадала еще одна мирная жительница.