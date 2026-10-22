В ЕС знают, что не смогут поддерживать Киев без США, заявил сенатор Джабаров Сенатор Джабаров: Европа понимает, что не сможет поддерживать Украину без США

Москва22 окт Вести.Европейцы, у которых сложилась тяжелая ситуация, понимают, что не смогут поддерживать Украину без участия США в этом процессе. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Он допустил, что поддержка Украины со стороны ЕС может ослабнуть на фоне протестов, которые затронули европейские страны.

Я думаю, что у европейцев тоже сложилась тяжелая ситуация, и они на самом деле понимают, что … без прямой военной поддержки американцев Украине помочь они не смогут. И на фоне тех протестных движений, которые развернулись практически в самых развитых странах Европы: [во] Франции, Италии, Германии – они понимают, что проблема-то может появиться у них самих … внутри стран. Поэтому я думаю, что они тоже сейчас будут задумываться, как выйти из ситуации. Но я пока не верю. Вот я хочу себя заставить поверить, но не очень верю заявил Джабаров

Ранее президент Чехии Петр Павел прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о заключении с РФ дизельной сделки. Он заявил, что это осложняет перспективы прекращения огня на Украине.