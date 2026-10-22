Президент Чехии обвинил Трампа в осложнении переговоров по Украине Павел назвал ошибкой смягчение санкций США против российского дизеля

Москва22 окт Вести.Решение американского президента Дональда Трампа ослабить ограничения в отношении российского дизельного топлива осложнило перспективы прекращения огня на Украине. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел. Его цитирует Politico.

По утверждению Павела, стороны якобы были близки к достижению договоренности о перемирии. При этом Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в перемирии, а стремится к заключению долгосрочного мира.

Теперь будет гораздо сложнее. Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это своего рода моральный подъем для нее заявил чешский лидер

Действия Трампа он назвал политической ошибкой, поскольку Москва теперь может развить договоренности с Вашингтоном и Пекином. Павел также допустил, что в перспективе страны Европы могут вернуться к закупкам российской нефти, хотя для этого, по его оценке, потребуется продолжительное время.

9 октября Трамп сообщил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно крупных поставок российского дизельного топлива в США.

Российская сторона при этом отметила, что страны Европы заняли деструктивную позицию по поводу дизельной сделки и проявляют себя как "партия войны".