Кошкович раскритиковал реакцию Зеленского на телефонный разговор Путина и Трампа Кошкович назвал комментарии Зеленского о разговоре Путина и Трампа губительными

Москва10 окт Вести.Гневные комментарии главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом только усугубляют его положение. Об этом заявил директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

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Так он отреагировал на слова Зеленского, назвавшего очевидной слабость смягчение санкций против РФ. Глава киевского режима таким образом выразил недовольство договоренностью Путина и Трампа о поставках нефтепродуктов.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Москва и Вашингтон договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и "1 миллион тонн сразу после этого".