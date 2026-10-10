Москва10 октВести.Гневные комментарии главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом только усугубляют его положение. Об этом заявил директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Заберите у Зеленского телефон. Его комментарии самоубийственныс иронией написал аналитик в социальной сети Х
Так он отреагировал на слова Зеленского, назвавшего очевидной слабость смягчение санкций против РФ. Глава киевского режима таким образом выразил недовольство договоренностью Путина и Трампа о поставках нефтепродуктов.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Москва и Вашингтон договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и "1 миллион тонн сразу после этого".