Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, нарушая договоренность с президентом США Дональдом Трампом не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), подводит американского лидера перед выборами в Конгресс. Об этом заявил Дмитрий Киселёв в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести". По его словам, такое в Штатах не прощается.

Киселёв отметил: глава Белого дома видит в сделке с Россией по поставке дизеля "точку опоры во внешнем мире". Журналист указал, что договоренности с РФ нужны Трампу, чтобы снизить внутриамериканские и мировые цена на дизельное топливо.

В то же время он опирается здесь на слово [президента России Владимира] Путина. И слово Путина как твердыня очень важная точка опоры для Трампа. По крайней мере, со стороны России никаких неожиданностей он ожидать не может. И в предвыборную кампанию это для него крайне важно. Слабым моментом здесь является то, что Зеленский продолжает путаться под ногами и реально сейчас решил противопоставить себя Трампу. Он сейчас выступает как враг администрации президента Трампа, причем за полтора месяца до промежуточных выборов отметил Киселёв

По словам журналиста, Республиканская партия на сегодняшний момент сохраняет большинство голосов и в Палате представителей, и в Сенате. Это и дает Трампу "полную свободу рук", считает Киселёв. Однако, как отмечает журналист, несмотря на популярность американского лидера, гарантий, что голоса будут сохранены, нет.

Поэтому ему нужны быстрые, буквально отчаянные меры. И когда Зеленский продолжает бомбить российские НПЗ, несмотря на прямую просьбу Трампа, то это, конечно, для Трампа серьезная подстава. Такое не забывается. Последствия для Зеленского будут гораздо хуже и тяжелее, чем после перепалки из-за дресс-кода в Белом доме. Это реальное противодействие Трампу на выборах. Такое в Америке не прощается добавил он

9 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поставках дизельного топлива. Россия сняла запрет на экспорт дизельного топлива и выразила готовность поставить на американский и мировой рынки в октябре 300 тыс. тонн, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн дизеля. Из-под санкций США поставки российского дизеля будут выведены до 7 апреля 2027 года.

На фоне такого решения Трампа отношения между ним и Зеленским заметно ухудшились. Американский лидер также обращался к главе киевского режима с просьбой прекратить атаковать российские НПЗ. Кроме того, Трамп неоднократно недовольно высказывался о неготовности главы киевского режима к мирному урегулированию и о его нежелании прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.