Москва10 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал решение Вашингтона о снятии санкций с российского дизельного топлива.
Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 9 октября.
Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией – это очевидная слабостьнаписал Зеленский
Он также отметил, что Киев рассчитывает на "справедливую поддержку" со стороны США, а также на "сильный, а не слабый" разговор Вашингтона с Москвой.
Трамп ранее заявил, что провел очень успешный разговор с Путиным, в ходе которого договорился о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.
В Кремле также сообщили, что Москва подтвердила готовность поставлять свои нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Вскоре после этого российский вице-премьер Александр Новак объявил, что РФ незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива. Так, в октябре страна может поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре - 500 тысяч тонн, в декабре - 1 миллион тонн, уточнил Новак.