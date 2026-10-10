Зеленский выступил против снятия санкций США с российского дизтоплива Зеленский раскритиковал решение о снятии санкций США с российского дизтоплива

Москва10 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал решение Вашингтона о снятии санкций с российского дизельного топлива.

Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 9 октября.

Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией – это очевидная слабость написал Зеленский

Он также отметил, что Киев рассчитывает на "справедливую поддержку" со стороны США, а также на "сильный, а не слабый" разговор Вашингтона с Москвой.

Трамп ранее заявил, что провел очень успешный разговор с Путиным, в ходе которого договорился о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

В Кремле также сообщили, что Москва подтвердила готовность поставлять свои нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Вскоре после этого российский вице-премьер Александр Новак объявил, что РФ незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива. Так, в октябре страна может поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре - 500 тысяч тонн, в декабре - 1 миллион тонн, уточнил Новак.