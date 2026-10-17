Зеленский заявил, что снятие санкций с РФ будет продолжаться Зеленский признал, что отмена санкций против РФ продолжится

Москва17 окт Вести.Отмена санкций против России продолжится, признал глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с украинскими журналистами.

По мнению Зеленского, сделка между РФ и США по поставкам дизельного топлива - лишь первый шаг в этом процессе.

Снятие санкций будет продолжаться признал Зеленский

Ранее президент США Дональд Трамп в новом указе отказался от применения части предусмотренных новым законом санкций, включая пошлины в 500% на российские товары. До этого он договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что шаг Трампа не применять часть санкций против РФ стал историческим событием, которое переводит отношения между США и РФ от конфронтации к сотрудничеству.