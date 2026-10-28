Москва28 октВести.Вооруженные силы Украины не будут атаковать российские суда, перевозящие дизельное топливо в США. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Его слова передают украинские СМИ.
Что касается судов, которые вышли из России в Америку: эти суда точно никто не трогаетзаявил Зеленский
Лидер киевского режима объяснил это решение участием США в ситуации.
9 октября президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на рынки США и других стран. По словам российского лидера, эта договоренность должна способствовать стабилизации ситуации в мировой экономике.