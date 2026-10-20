Зеленский выставил требование Трампу в обмен на отказ от ударов по НПЗ Зеленский: ВСУ перестанут бить по НПЗ, если США поставят ракеты-перехватчики

Москва20 окт Вести.ВСУ перестанут наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если США поставят на Украину ракеты-перехватчики. Такое условие озвучил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Я сказал: если это необходимо вам, союзникам… хотя бы дайте нам перехватчики для защиты нашей энергетической инфраструктуры заявил Зеленский

Так он пересказал журналистам свой диалог с президентом США Дональдом Трампом об организации энергетического перемирия, который состоялся еще до того, как Пентагон стал ограничивать разведданные, передаваемые ВСУ.

Ранее украинские СМИ писали, что Вашингтон намеренно задерживает поставки противоракет для комплексов Patriot.