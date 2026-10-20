Москва20 октВести.ВСУ перестанут наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если США поставят на Украину ракеты-перехватчики. Такое условие озвучил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Я сказал: если это необходимо вам, союзникам… хотя бы дайте нам перехватчики для защиты нашей энергетической инфраструктурызаявил Зеленский
Так он пересказал журналистам свой диалог с президентом США Дональдом Трампом об организации энергетического перемирия, который состоялся еще до того, как Пентагон стал ограничивать разведданные, передаваемые ВСУ.
Ранее украинские СМИ писали, что Вашингтон намеренно задерживает поставки противоракет для комплексов Patriot.