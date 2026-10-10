Зеленский позвонил европейским лидерам, чтобы обсудить сделку РФ и США по дизелю

Зеленский обсудил с европейскими лидерами сделку России и США по дизелю Зеленский позвонил европейским лидерам, чтобы обсудить сделку РФ и США по дизелю

Москва10 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский позвонил ряду европейских лидеров, чтобы обсудить последствия ослабления санкций в отношении российских нефтепродуктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, лидер киевского режима позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону. По словам Зеленского, Киев и Париж считают необходимым усилить давление на Москву.

Обсудили вызовы из-за ослабления санкций против нефтепродуктов… Координируемся предметно, готовим встречи написал он

Отдельной темой переговоров стали дополнительные поставки систем противовоздушной обороны Украине. Зеленский отметил, что потребность в новых пакетах помощи сохраняется на фоне угрозы дальнейших ракетных ударов.

Среди евролидеров в телефонных разговорах поучаствовали премьер-министры Великобритании и Норвегии Эндрю Бернем и Йонас Гар Стере, а также президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Зеленский назвал решение Вашингтона "очевидной слабостью".