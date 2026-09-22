Макрон заявил о "конструктивной" беседе с Трампом о ракетах для ВСУ Макрон обсудил с Трампом вопрос поставок ракет-перехватчиков на Украину

Москва22 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним возможность ускорить поставки ракет-перехватчиков для Вооруженных сил Украины, передает Reuters.

Макрон заявил о важности этого вопроса для укрепления оборонительных возможностей Киева. По его словам, переговоры прошли "очень хорошо" и "весьма конструктивно".

У нас состоялось продолжительное обсуждение ситуации вокруг Украины и России. Необходимо быстрее и эффективнее поддержать наших украинских партнеров в вопросе обеспечения ракетами-перехватчиками, поскольку это имеет ключевое значение для обороны цитирует Макрона агентство

Ранее Bloomberg сообщил о возможных задержках в поставках ракет и систем противовоздушной обороны из-за истощения арсеналов США в ходе конфликтов с Ираном. По оценкам опрошенных агентством экспертов, задержки могут продлиться до пяти лет.