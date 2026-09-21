Макрон хочет навязать Трампу "правильные" решения по Украине BFMTV: Макрон хочет натолкнуть Трампа на "правильные" решения по Украине

Москва21 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон на предстоящей встрече с главой США Дональдом Трампом намерен убедить его продолжать поддерживать Украину и усилить давление на Россию. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Макрон планирует откровенно обсудить с Трампом ситуацию вокруг Украины и попытаться повлиять на его позицию. Неделю высокого уровня Генассамблеи ООН Франция рассматривает как возможность задать тон дальнейшим обсуждениям.

Как и во все критические моменты, это будет возможность подтолкнуть президента Трампа к правильным решениям, в частности в отношении Украины, продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию заявили в окружении Макрона

Ранее американист Малек Дудаков предположил, что Трамп может использовать предстоящую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским для давления на Украину, в том числе по вопросу ударов по российским энергетическим объектам.