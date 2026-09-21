Эксперт объяснил, в каком случае Трамп может усилить давление на РФ Эксперт Наумов рассказал, почему Трамп может усилить давление на РФ

Москва21 сен Вести.В случае, если президент США Дональд Трамп сможет заставить главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, аналогичное требование может быть выдвинуто к РФ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Он подчеркнул, что для возможного склонения РФ к отказу от ударов по украинской энергетике Трамп может усилить санкционное давление.

Мой прогноз здесь, на самом деле, остается неизменным. Дональд Трамп не хочет с Россией воевать. … Дональд Трамп требует от Зеленского, чтобы тот перестал бить по российским НПЗ и не поднимал цены на дизель. "Хорошо, — скажет Зеленский. — А можно мы Россию тоже попросим что-то сделать соответствующее?". Поэтому я думаю, что нашу страну могут начать поддавливать на энергетическое перемирие. И здесь, возможно, Дональд Трамп будет просить нашу сторону или как-то пытаться на нее надавить и говорить: "Вы знаете, я не хочу на вас давить, но Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) умер, а дело-то его живет" заявил Наумов

Ранее Зеленский заявил, что у него запланирована встреча с Трампом. По словам главы киевского режима, она может пройти в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.