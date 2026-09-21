Москва21 сенВести.В случае, если президент США Дональд Трамп сможет заставить главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, аналогичное требование может быть выдвинуто к РФ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
Он подчеркнул, что для возможного склонения РФ к отказу от ударов по украинской энергетике Трамп может усилить санкционное давление.
Мой прогноз здесь, на самом деле, остается неизменным. Дональд Трамп не хочет с Россией воевать. … Дональд Трамп требует от Зеленского, чтобы тот перестал бить по российским НПЗ и не поднимал цены на дизель. "Хорошо, — скажет Зеленский. — А можно мы Россию тоже попросим что-то сделать соответствующее?". Поэтому я думаю, что нашу страну могут начать поддавливать на энергетическое перемирие. И здесь, возможно, Дональд Трамп будет просить нашу сторону или как-то пытаться на нее надавить и говорить: "Вы знаете, я не хочу на вас давить, но Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) умер, а дело-то его живет"заявил Наумов
Ранее Зеленский заявил, что у него запланирована встреча с Трампом. По словам главы киевского режима, она может пройти в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.