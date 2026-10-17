Москва17 октВести.Договоренности между Россией и США по дизельному топливу ведут к расколу между США и Евросоюзом (ЕС), заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.
Это негативный сигнал, а также элемент раскола. Не думаю, что это полезно. Скорее, это вызовет недовериеприводит РИА Новости слова Макрона
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что связался с некоторыми европейскими лидерами, чтобы обсудить последствия ослабления санкций в отношении российских нефтепродуктов. По словам Зеленского, Киев и Париж считают необходимым усилить давление на Москву.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.