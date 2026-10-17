Макрон: сделка США и России по дизтопливу чревата расколом между США и ЕС

Макрон: сделка США и России по дизелю ведет к расколу между США и Европой Макрон: сделка США и России по дизтопливу чревата расколом между США и ЕС

Москва17 окт Вести.Договоренности между Россией и США по дизельному топливу ведут к расколу между США и Евросоюзом (ЕС), заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

Это негативный сигнал, а также элемент раскола. Не думаю, что это полезно. Скорее, это вызовет недоверие приводит РИА Новости слова Макрона

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что связался с некоторыми европейскими лидерами, чтобы обсудить последствия ослабления санкций в отношении российских нефтепродуктов. По словам Зеленского, Киев и Париж считают необходимым усилить давление на Москву.

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.