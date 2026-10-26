Канцлер Австрии назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для Евросоюза

В Австрии заявили о "тяжелом сигнале" для Украины и ЕС после сделки РФ и США Канцлер Австрии назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для Евросоюза

Москва26 окт Вести.Договоренности России и США о поставках российского дизельного топлива стали тяжелым сигналом для Евросоюза (ЕС) и Украины. Такое мнение высказал канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью немецкому изданию Die Welt.

Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС подчеркнул Штокер, комментируя сделку РФ и США

Австрийский канцлер обратил внимание на то, что одновременно с этим американская администрация заявляет о заинтересованности в переговорах, направленных на скорейшее урегулирование украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он выразил уверенность, что российский дизель существенно снизит стоимость топлива.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала поставлять дизель в США, поставки будут ритмично продолжаться.