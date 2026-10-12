На Западе признали, что сделка США и РФ разрушила санкционную стратегию ЕС BZ: сделка Москвы и Вашингтона подорвала санкционную стратегию ЕС

Москва12 окт Вести.Сделка между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом по дизелю разрушила санкционную стратегию Евросоюза. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Подчеркивается, что попытки Киева и Европы вновь склонить США к давлению на Москву терпят неудачу.

Трамп в очередной раз продемонстрировал, что единого западного фронта против России больше не существует отмечается в публикации

Газета уточняет, что ЕС, где все громче звучат призывы к нормализации отношений с Россией, вероятно, воспримет этот сигнал.

После телефонного разговора 9 октября президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении. По его словам, он договорился с главой российского государства о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.