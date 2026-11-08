CNN: сотрудничество Трампа с Россией ведет к ослаблению давления на Москву

CNN: из-за контактов Трампа с Россией давление на Москву становится слабее CNN: сотрудничество Трампа с Россией ведет к ослаблению давления на Москву

Москва8 ноя Вести.Сближение президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным свело на нет старания стран Запада по изоляции России, такой вывод приводит CNN.

По данным телеканала, глава Белого дома готов ослаблять санкционное давление на Москву и развивать деловые связи с российской стороной, невзирая на продолжение конфликта на Украине.

Такая линия Вашингтона "постепенно сводит на нет многолетние усилия США и их союзников, направленные на оказание давления на Россию и изоляцию ее экономики", отметил CNN.

Первым шагом к полноценному торговому взаимодействию двух стран телеканал назвал дизельную сделку — именно она, по мнению автора материала Ханны Зиади, настораживает партнеров Вашингтона.

9 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что по итогам беседы стороны договорились о поставках дизельного топлива из РФ в Соединенные Штаты, подчеркнув, что в Вашингтоне этому решению очень рады и что страна и весь мир нуждаются в этом топливе.

Реагируя на ситуацию, власти Германии упрекнули США в том, что те разрушают стратегию "давления" на Москву, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала добиваться от Вашингтона введения дополнительных антироссийских санкций.