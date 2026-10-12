В Германии заявили о смене отношения Трампа к Зеленскому после сделки с Путиным Welt: Путину удалось с помощью дизеля поменять отношение Трампа к Зеленскому

Москва12 окт Вести.Президент России Владимир Путин смог поменять отношение своего американского коллеги Дональда Трампа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с помощью дизельной сделки, пишет немецкая газета Die Welt.

Путину удалось точным ходом изменить отношение Трампа к Зеленскому. Для этого он умело воспользовался стратегически важным ресурсом – дизелем говорится в публикации

Издание отметило, что Европа своей возможностью не воспользовалась, хотя у нее тоже есть стратегические запасы этого топлива. Однако вместо того. чтобы самой использовать их как аргумент в переговорах с Трампом и добиваться более активной поддержки Киева, европейские страны оставались пассивными.

Ранее Путин и Трамп по телефону обсудили урегулирование конфликта на Украине и экономическое сотрудничество РФ и США. После этого американский Минфин выпустил лицензию на поставки дизельного топлива из России до 7 апреля 2027 года.

В свою очередь, правительство России частично сняло запрет на экспорт дизеля.

Глава министерства финансов США Скотт Бессент обвинил лидеров ЕС, раскритиковавших дизельную сделку Москвы и Вашингтона, в лицемерии.